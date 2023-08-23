Эксклюзив 23 августа 2023, 21:16 «Слышал два взрыва». Очевидец из Куженкино рассказал о моменте падения самолета Очевидец заявил о двух взрывах в момент падения самолета в Тверской области РИА «Новости»

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В селе Куженкино Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту было 10 человек, все они погибли, по информации МЧС. Житель села рассказал «360», что слышал звуки взрывов и видел момент падения самолета.

«Слышал два громких взрыва и увидел, как падает самолет. Упал рядом, километров 15», — рассказал очевидец.

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Что происходило на месте падения после, местный житель не видел.

Другая очевидица сообщила, что в момент падения слышала громкий звук. Потом к месту происшествия поехала скорая из Вышнего Волочка. По словам женщины, самолет рухнул у фермы, практически в селе.

Региональные спасатели нашли на месте падения самолета тела восьмерых погибших. Это предварительная информация, спасательные работы в районе ЧП продолжаются. Всего на борту частного самолета было 10 человек.