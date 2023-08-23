Эксклюзив 23 августа 2023, 20:56 «Слышали взрыв». Очевидица рассказала о крушении самолета в Тверской области Источник «360»: перед падением самолета в Тверской области раздался громкий звук unsplash.com

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Падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, произошло у населенного пункта Куженкино Тверской области. Очевидица рассказала «360» подробности случившегося.

Местная жительница сообщила, что при падении воздушного судна был слышен громкий звук. По ее словам, самолет рухнул у фермы, практически в селе. На место сразу же приехала скорая из Вышнего Волочка, добавила женщина.

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«Мы слышали взрыв и все, а потом увидели атомный шар такой черный. И самолет летел, невестка ко мне бежала с ребенком — им показалось, что он на их дом летит. Она ребенка схватила и бежала к нам спасаться. А живем тут — параллельные дома», — поделилась очевидица.

Она добавила, что сейчас место ЧП оцепили. По ее словам, местные жители на автомобилях пытались проехать к рухнувшему самолету, однако почти сразу вернулись.

«Сейчас там полиция, никого не пускают. Это поначалу тут все местные поехали на машинах смотреть, но вернулись сразу. Там все оцепили же, туда не пустят никого», — подчеркнула она.

МЧС России подтвердило крушение воздушного судна в Тверской области. По данным ведомства, на борту находились 10 человек, среди которых три члена экипажа.