Власть 03 апреля 2024, 10:57 Матвиенко предрекла суровое наказание всем причастным к теракту в «Крокусе» Спикер СФ Матвиенко: виновники теракта в «Крокусе» понесут суровое наказание Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Все виновники теракта в «Крокусе» понесут максимально суровое наказание, пообещала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших.

«Первое, о чем хочется сказать: все причастные к этому террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое наказание — и непосредственные исполнители, и их пособники, и заказчики теракта, в каких бы странах и под какими бы масками они ни скрывались», — процитировало Матвиенко РИА «Новости».

Она выразила соболезнования родным погибших и напомнила, что государство делает все для оказания помощи семьям жертв и пострадавшим. По словам спикера СФ, перед лицом трагедии россияне продемонстрировали единение, сострадание и милосердие. Страна в очередной раз «показала свое большое сердце» и доказала, что ее «невозможно запугать, ожесточить».

Теракт в «Крокус Сити Холле», случившийся вечером 22 марта, унес жизни 144 человек, пострадали еще более 550. К 3 апреля пятеро детей все еще остаются в больнице.