Следствие подтвердило причастность Украины к взрыву на Крымском мосту | 360°

19 октября 2022, 12:23
Следствие подтвердило причастность Украины к взрыву на Крымском мосту
Глава СК Быстрыкин: следствие подтвердило, что теракт на Крымском мосту устроила Украина
Следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы», — констатировал он.Граждане Украины, России, Грузии и Армении также участвовали в организации теракта, добавил он. Удалось установить личности 12 причастных, задержали пока восьмерых.
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«Среди них — фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию России с целью последующего перемещения заминированной фуры через государственную границу», — пояснил Бастрыкин.
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С задержанными провели следственные действия. Идут технические экспертизы, которые установят «инициирующее устройство взрывателя» и механизм приведения взрывчатки в действие.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли три человека. Два пролета моста оказались повреждены. Сейчас по мосту уже вновь запустили автомобили, поезда, автобусы. Взорванные пролеты демонтируют до конца года.
СК РФ
Следственный комитет России
Взрыв на Крымском мосту
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