Следствие подтвердило причастность Украины к взрыву на Крымском мосту | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 12:23 Следствие подтвердило причастность Украины к взрыву на Крымском мосту Глава СК Быстрыкин: следствие подтвердило, что теракт на Крымском мосту устроила Украина vk.com

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Следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы», — констатировал он.

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«Среди них — фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию России с целью последующего перемещения заминированной фуры через государственную границу», — пояснил Бастрыкин.

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С задержанными провели следственные действия. Идут технические экспертизы, которые установят «инициирующее устройство взрывателя» и механизм приведения взрывчатки в действие.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли три человека. Два пролета моста оказались повреждены. Сейчас по мосту уже вновь запустили автомобили, поезда, автобусы. Взорванные пролеты демонтируют до конца года.