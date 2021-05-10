Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

Сухогруз «Порт Оля-4», следовавший в иранский порт Амирабад, сел на мель на севере Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Астраханской области.

Информация о ЧП на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала поступила в ведомство 10 мая около 01:15.

«Порт приписки сухогруза — порт Оля, РФ. Пострадавших нет, запас продовольствия имеется», — уточнили в МЧС.

Сухогруз не получил никаких повреждений. Загрязнения акватории канала нет. В настоящее время движение судов приостановлено. Операция по снятию сухогруза с мели будет начата после улучшения погодных условий. Сейчас в северной части Каспийского моря наблюдается усиление ветра.

В конце марта контейнеровоз Ever Given, плывший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу. Для решения проблемы властям Египта предлагали несколько вариантов. Один из них подразумевал то, что контейнеровозу отпилят переднюю часть, чтобы было проще его разгрузить.

Но от такого плана в итоге отказались. Спустя неделю Ever Given смогли вернуть на фарватер, но из-за плохих погодных условий судно застряло опять. На этот раз навигацию смогли возобновить к вечеру того же дня.