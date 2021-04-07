Судну Ever Given хотели отпилить нос, чтобы освободить Суэцкий канал

Во время блокировки Суэцкого канала Египту предлагали несколько вариантов решения проблемы. Один из них подразумевал то, что севшему на мель контейнеровозу Ever Given отпилят переднюю часть, чтобы было проще его разгрузить. Об этом агентству Nova заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, вариант с распиливанием судна потребовал бы двух-трех месяцев на разгрузку. Из-за этого администрация канала исключила такую возможность.

Также Рабиа рассказал, что в Египте начали изучать информацию с черного ящика контейнеровоза. На выяснение причин аварии у специалистов уйдет два дня.

Администрация Суэцкого канала считает виновником инцидента капитана Ever Given, несмотря на то, что по каналу суда ведет местный лоцман.

Сейчас Ever Given находится в Большом Горком озере, расположенном между северной и южной частями канала. Администрация оценила ущерб от шестидневной блокады более чем в миллиард долларов. Она рассчитывает договориться с собственником судна в досудебном порядке, но если этого не удастся, готова подать иск.

Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив канал. Движение удалось разблокировать только 29-го числа. Очередь из 422 судов, скопившихся с обоих концов канала, рассосалась к 3 апреля.