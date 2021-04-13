Блокировавшее Суэцкий канал судно конфисковали

Суд города Исмаилия по экономическим делам в Египте потребовал конфисковать контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал в течение шести дней. Эта мера будет действовать до тех пор, пока владелец не заплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Shorouk.

«В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, <…> пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала», — сообщило издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В обозначенную сумму входят затраты властей на снятие Ever Given с мели, ремонт корабля, потери канала из-за его блокировки. Администрация Суэцкого канала в иске опирается на соответствующую статью Закона о морской торговле Египта. Она разрешает забрать судно по решению специального суда.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил газете Youm7, что результаты расследования огласят уже 15 апреля.

Контейнеровоз Ever Givеn, чья длина достигает 400 метров, 23 марта плыл из Китая в Роттердам. Судно село на мель на 151-м километре канала и перегородило его. Шесть дней движение по каналу было заблокировано. Корабль сняли с мели 29 марта. Ущерб от блокировки Суэцкого канала оценивают в один миллиард долларов.