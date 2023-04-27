Происшествия 27 апреля 2023, 14:56 Две 14-летние школьницы пропали в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону волонтеры отряда «ЛизаАлерт» вместе с полицейскими разыскивают двух школьниц, которые пропали 24 апреля. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

В тот день девочки вышли из дома и не вернулись. На звонки и сообщения они не отвечают. О местонахождении школьниц не знают и их друзья.

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На одной из пропавших были надеты светло-серая куртка, черные джинсы и белые кроссовки, на другой — белая толстовка с черно-коричневыми вставками, светло-синие джинсы и белые кроссовки. Тех, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении девочек, просят обратиться в полицию.