Происшествия 02 января 2024, 21:26 Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой СК: в Пензенской области началась проверка после остановки колеса обозрения РИА «Новости»

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Следственное управление СК РФ по Пензенской области инициировало проверку после остановки колеса обозрения, на котором находились шесть человек, включая двоих подростков. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Людей эвакуировали, никто не пострадал, угрозы их жизни и здоровью нет. Все они находились в одной кабинке 35-метрового аттракциона в «Городе Спутнике».

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«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“», — уточнило ведомство.

Следователи планируют выяснить причину остановки аттракциона, а также его техническое состояние, условия эксплуатации и обслуживания.

«Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя», — написал в своем Telegram-канале губернатор области Олег Мельниченко.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасатели выехали на место сразу после получения информации об остановке колеса обозрения.