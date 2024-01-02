Происшествия 02 января 2024, 19:49 Шесть человек спасли с заклинившего колеса обозрения под Пензой МЧС: с остановившегося колеса обозрения под Пензой спасли 6 человек

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С остановившегося колеса обозрения под Пензой спасли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области», — указали в ведомстве.

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Ранее в пресс-службе уточняли, что на остановившемся аттракционе находятся четыре человека.

Фото и видео спасательной операции опубликовали в Telegram-канале МЧС.

Пресс-служба МЧС

Известно, что высота колеса обозрения в Пензенской области составляет 35 метров. Причины происшествия неизвестны.

В декабре минувшего года в Хакасии произошло ЧП с обрушением горки, на которой находились дети. По факту случившегося возбудили дело.

По данным следствия, во время катания на горке обрушилась посадочная платформа, из-за чего несколько ребят упали с трехметровой высоты. Две девочки сломали ноги, еще у одной выявили ушибы, мальчик получил травму позвоночника.