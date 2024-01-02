02 января 2024, 18:00
Колесо обозрения высотой 35 метров заклинило под Пензой
МЧС: колесо обозрения остановилось под Пензой, на аттракционе 4 человека
Четыре человека застряли на остановившемся колесе обозрения в Пензенской области. О ЧП сообщили в МЧС.
«Высота колеса — 35 метров. Спасатели выехали на место», — подчеркнули в ведомстве.
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Сломавшееся колесо обозрения расположено в микрорайоне Город Спутник. Все обстоятельства ЧП уточняются.
Несколько лет назад в Пензенской области произошел аналогичный инцидент с заклинившим аттракционом. Тогда о происшествии с колесом обозрения в селе Засечном сообщало местное издание Penzainform.
«Заклинило колесо обозрения. Спасатели пытаются вытащить людей из кабины», — поделился один из очевидцев.
МЧС РФ
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