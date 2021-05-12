Следователь рассказал об установленной казанским стрелком взрывчатке

Ильназ Галявиев в день нападения на гимназию в Казани установил на первом этаже здания самодельное взрывное устройство. Об этом на заседании Советского суда Казани заявил следователь.

«Находясь на первом этаже здания гимназии №175, [он] установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — привел ТАСС слова следователя.

По данным СК, при нападении на учеников и сотрудников школы Галявиев произвел не менее 17 выстрелов из ружья.

Прокурор указал на то, что причастность юноши к массовому убийству в гимназии подтверждается видеозаписями, протоколами осмотра места преступления, опросами свидетелей и сообщениями из его Telegram-канала, где Галявиев открыто написал о своих планах. При обысках в квартире молодого человека были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огромное количество патронов.

Свою вину Галявиев полностью признал. Суд арестовал его на два месяца. В рамках расследования он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. По статье о массовом убийстве ему грозит пожизненный срок.