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    12 мая 2021, 19:00

    Следователь рассказал об установленной казанским стрелком взрывчатке

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Ильназ Галявиев в день нападения на гимназию в Казани установил на первом этаже здания самодельное взрывное устройство. Об этом на заседании Советского суда Казани заявил следователь.

    Следователь рассказал об установленной казанским стрелком взрывчатке

    «Находясь на первом этаже здания гимназии №175, [он] установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — привел ТАСС слова следователя.

    По данным СК, при нападении на учеников и сотрудников школы Галявиев произвел не менее 17 выстрелов из ружья.

    Прокурор указал на то, что причастность юноши к массовому убийству в гимназии подтверждается видеозаписями, протоколами осмотра места преступления, опросами свидетелей и сообщениями из его Telegram-канала, где Галявиев открыто написал о своих планах. При обысках в квартире молодого человека были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огромное количество патронов.

    Свою вину Галявиев полностью признал. Суд арестовал его на два месяца. В рамках расследования он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. По статье о массовом убийстве ему грозит пожизненный срок.