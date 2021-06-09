Следком начал проверку после пожара в рязанской больнице

Следственный комитет начал проверку после пожара в Областной клинической больнице имени Семашко, где погибли три человека. По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

«Организована проверка по данному факту. Следователи и криминалисты следственного управления в настоящее время работают на месте происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили РИА «Новости» в Следственном комитете.

Ночью 9 июня в больнице имени Семашко произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из палат реанимационного отделения. В результате погибли три человека, по предварительной информации, они отравились угарным газом. По данным местной ЕДДС, погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом. Восемь человек пострадали, их госпитализировали. Среди них одна медсестра, остальные пациенты.

По поручению министра МЧС Евгения Зиничева, рабочая группа Центрального аппарата МЧС России отправилась в рязанскую больницу.