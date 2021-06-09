Центральный аппарат МЧС выехал в рязанскую больницу

Рабочая группа Центрального аппарата МЧС России отправилась в рязанскую больницу, где во время ночного пожара в реанимации погибли три человека. Рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования

«По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань следует рабочая группа Центрального аппарата», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В ночь на 9 июня в Областной клинической больнице им. Н. А. Семашко произошел пожар в реанимационном отделении. В результате погибли три человека, по предварительной информации, они отравились угарным газом. По данным местной ЕДДС, погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом. Восемь человек пострадали, их госпитализировали. Среди них одна медсестра, остальные пациенты.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, рассматривается несколько версий пожара. Наиболее вероятная — замыкание в работе оборудования, неисправная проводка. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из палат.