Три человека погибли во время пожара в клинической больнице в Рязани

В рязанской Областной клинической больнице им. Н. А. Семашко ночью произошел пожар в реанимационном отделении. В результате погибли три человека, восемь пострадали.

В ночь на среду, 9 июня, в Рязани произошел пожар в больнице, находящейся на улице Семашко. Об этом сообщили в МЧС по Рязанской области.

«9 июня в 03:36 поступило сообщение о пожаре на улице Семашко в городе Рязани. К ликвидации пожара и его последствий привлекалось 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание произошло в реанимационном отделении областной клинической больницы на площади 15 квадратных метров. На первом этаже здания было сильное задымление. В 04:17 пожар потушили.

В результате погибли три человека. Восемь пострадали, их госпитализировали. Всего было эвакуировано 35 человек.