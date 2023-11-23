Происшествия 23 ноября 2023, 15:43 Следивший за разводом путей работник в момент столкновения поездов под Ульяновском был пьян Baza: сотрудница РЖД была пьяной во время аварии с поездом Адлер — Пермь Приволжская транспортная прокуратура / Telegram

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Дежурная сотрудница РЖД, которая должна была развести два поезда в Ульяновской области, находилась на работе в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После лобового столкновения двух поездов в Ульяновской области машинистов отправили на медицинское освидетельствование. Оба оказались трезвыми в отличие от дежурной сотрудницы. У нее выявили 0,352 миллиграмма на литр паров алкоголя выдыхаемого воздуха.

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В публикации указали, что причиной аварии стал как человеческий фактор, так и сбой системы. Сработал ложный сигнал о свободных путях.

«Однако сотрудница РЖД также должна была отслеживать пути, чтобы не допустить столкновения поездов», — указали в посте.

Сотрудница РЖД призналась, что выпила спиртного перед сменой. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на железной дороге.

Поезда сообщением Адлер — Пермь и локомотив столкнулись днем 22 ноября на перегоне Бряндино — Тиинск. Жертв в результате аварии нет.

Одна из пассажирок рассказала «360», что в момент столкновения поездов в вагоне паники не было.