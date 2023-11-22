Эксклюзив 22 ноября 2023, 20:39 «Паники не было». Пассажирка поезда — о столкновении с тепловозом в Ульяновской области Пассажирка поезда Адлер — Пермь рассказала детали столкновения под Ульяновском

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После замены поврежденного локомотива поезд № 354 Адлер — Пермь продолжил движение по маршруту следования. Его пассажирка в беседе с «360» рассказала, что в момент столкновения в вагоне все было спокойно, паники среди людей не возникло.

«Был полный вагон детей. Никто из них не пострадал. Они позвонили родителям, успокоили их», — поделилась она.

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Собеседница издания отметила, что сейчас поезд продолжил движение. После столкновения вагоны стояли больше трех часов.

По данным РЖД, задержка поезда Адлер — Пермь составила около четырех часов. В пути следования для пассажиров организовали эстафетное медицинское сопровождение. По прибытии поезда на станцию Бугульма их обеспечат питанием.

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин сообщил, что всех пассажиров поезда осмотрели медработники.

«К счастью, серьезных травм, требующих госпитализации, ни у кого нет», — отметил он.

Глава региона уточнил, что людей в вагонах обеспечили всем необходимым, им раздали одеяла. Специалисты заменили поврежденный локомотив. Поезд прибудет в Пермь 23 ноября, добавил Махонин.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Пермь — Адлер, столкнулся со стоящим маневренным тепловозом на станции Бряндино. Помощь медиков понадобилась 25 людям. Следственный комитет возбудил уголовное дело.