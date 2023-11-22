Криминал 22 ноября 2023, 17:35 Уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Ульяновской области СК на транспорте возбудил дело после столкновения поездов в Ульяновской области Телеканал «360»

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Столкновение пассажирского состава и маневренного поезда в Ульяновской области послужило поводом для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что расследовать будут нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Днем 22 ноября, по версии следствия, на 962-м километре Куйбышевской железной дороги на перегоне Бряндино — Тиинск столкнулись поезд сообщением Адлер — Пермь и локомотив.

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По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. Несколько пассажиров обратились к медикам за помощью.

«Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются», — отметили в ведомстве.

К месту столкновения уже выехали следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия. Специалисты уже начали осмотр территории и допрос свидетелей. Позже назначат необходимые экспертизы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что за медицинской помощью обратились 25 человек.