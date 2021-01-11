Скорые со срочниками попали на видео на территории военной части в Подмосковье

Срочников, которые не пострадали при столкновении грузовика и четырех автобусов в Подмосковье, доставили в войсковую часть № 83466. Их привезли туда на машинах скорой помощи.

На кадрах видно, как скорая помощь въезжает на территорию воинской части. Несколько автомобилей уже проехали внутрь до этого. Они привезли военнослужащих, которые в момент ДТП находились в автобусах, но не пострадали.

Авария с участием пяти транспортных средств произошла на 28-м километре трассы М-9 «Балтия» около 15:25. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов — незадолго до аварии они остановились из-за поломки одного автобуса.

В результате четверо военнослужащих погибли, еще более 40 получили травмы. Водитель грузовика сильно не пострадал. Он рассказал правоохранителям, что в момент ДТП протирал боковое зеркало, которое залепила грязь, и отвлекся от дороги. Как именно произошло столкновение, он не помнит: в памяти отложилось только, что видел припаркованные автобусы и военных рядом с ними, а затем — как его достают из кабины грузовика.

Сестра предположительного виновника ДТП рассказала «360», что слухи о штрафах за нарушение ПДД на большую сумму — ложь. Она также подчеркнула, что ее брат был опытным водителем и получил права еще в 17 лет, сейчас ему 26. Она уверена, что ДТП могло произойти только по неосторожности и водитель не мог быть пьян.