Эксклюзив 14 февраля 2024, 13:29 «Скорая помощь в шоке была». Свора собак загрызла жителя Хабаровска Житель Хабаровска: бродячие собаки сняли мужчине скальп

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В Хабаровске на реке Амур 14 февраля стая собак напала на местного жителя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасший пострадавшего мужчина рассказал «360», что тот получил серьезные травмы.

Очевидец находился на берегу, когда услышал крики и бросился на помощь. Он отогнал пять-шесть собак камнями, увидел разбросанные по льду вещи и окровавленного мужчину. Пострадавшего оттащили и передали медикам.

Это ужас. Дай бог, конечно, чтобы выжил. <…> Видно, что человек лежал на холоде. Пока мы здесь суету наводили, он замерзал. <…> У него даже скальп сняли собаки. Покусанный был, раздетый. Скорая помощь в шоке была. Очевидец

Разорванная одежда осталась на льду. Мужчина показал капли крови и следы собак. Они, по его словам, живут неподалеку. Предполагаемых владельцев нашли на захламленном огороженном участке возле кафедрального собора и гаражей в Центральном районе Хабаровска.

«А мы здесь причем? Мои собаки на цепях, а эта приблудная», — сказал один из рабочих.

Они показали собаку на цепи. В это время к воротам подбежали еще трое бродячих псов. Животных после этого случая отловили, работу служб сняли на камеру.

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