11 февраля 2024, 15:17
Бастрыкину доложат о нападении собак на девочку в Нижнем Тагиле
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребенка в Нижнем Тагиле
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Собаки набросились на ребенка 10 февраля. Агрессивных животных отогнала женщина, она успела спасти ребенка от своры.
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«По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле», — указали в пресс-службе.
По факту нападения организовали доследственную проверку. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК.
Ранее Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео с нападением собак на школьницу. На записи видно, что на ребенка начал лаять один пес, после чего к девочке подбежала вся свора и начала окружать.
На помощь школьнице пришла оказавшаяся рядом тагильчанка, которая распугала стаю. Женщина рассказала, что это не первый случай нападения собак на жителей района.
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