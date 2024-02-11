Мир 11 февраля 2024, 05:55 Стая голодных собак чуть не загрызла школьницу в Нижнем Тагиле Прохожая в Нижнем Тагиле спасла школьницу от стаи собак Freepik

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Стая агрессивных собак чуть не загрызла школьницу в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» и прикрепил видео с места происшествия.

Девочка шла по дороге, когда множество собак побежали к ней. На кадрах видно, что сначала на нее залаял один пес, а потом подтянулись остальные.

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Школьница начала громко кричать и побежала в сторону от разъяренных зверей. Когда животные почти окружили ее, девочка упала в снег. В этот момент рядом оказалась прохожая, которая пришла на помощь юной тагильчанке. Женщина распугала собак.

«Девочка, видимо, шла со школы, а на нее налетела стая собак. Это далеко не первый случай в нашем дворе. От увиденного я сама была в полном шоке», — рассказала она.

Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Мужчина скончался в машине медицинской помощи.