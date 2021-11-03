Склад загорелся в Коломне

На территории подмосковного города Коломна загорелся склад. Об этом «360» сообщили источники. Они уточнили, что на данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Речь идет о складе с елочными игрушками.

Пока никаких подробностей произошедшего не приводится. Неизвестно, есть ли в пожаре пострадавшие.

Летом в Коломне тоже горели складские помещения. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в здании склада обрушилась кровля. Никто не погиб и не пострадал. На месте работал городской прокурор Александр Рубнов. Местная прокуратура организовала проверку.

Ранее в Коломне на нефтебазе произошло возгорание остатков нефтепродуктов. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС.