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    03 ноября 2021, 22:53

    Склад загорелся в Коломне

    Алла Морген, Ирэна Вороник

    На территории подмосковного города Коломна загорелся склад. Об этом «360» сообщили источники. Они уточнили, что на данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Речь идет о складе с елочными игрушками.

    Склад загорелся в Коломне

    Пока никаких подробностей произошедшего не приводится. Неизвестно, есть ли в пожаре пострадавшие.

    Летом в Коломне тоже горели складские помещения. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в здании склада обрушилась кровля. Никто не погиб и не пострадал. На месте работал городской прокурор Александр Рубнов. Местная прокуратура организовала проверку.

    Ранее в Коломне на нефтебазе произошло возгорание остатков нефтепродуктов. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС.