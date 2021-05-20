Пожар на площади 50 «квадратов» потушили на нефтебазе в Коломне

На нефтебазе в Коломне во время технических работ в пустом резервуаре произошло возгорание остатков нефтепродуктов. Пожар уже потушен, сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«В результате технических работ произошло возгорание остатков нефтепродуктов на площади 50 квадратных метров. В 17:16 пожар потушен. Ликвидировано открытое горение», — сообщили в ведомстве. В результате пожара никто не пострадал. В СМИ сообщали, что в Коломне загорелся резервуар объемом тысяча кубометров.