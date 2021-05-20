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    20 мая 2021, 17:38

    Пожар на площади 50 «квадратов» потушили на нефтебазе в Коломне

    Александр Блинов, Екатерина Земская

    На нефтебазе в Коломне во время технических работ в пустом резервуаре произошло возгорание остатков нефтепродуктов. Пожар уже потушен, сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

    Пожар на площади 50 «квадратов» потушили на нефтебазе в Коломне

    «В результате технических работ произошло возгорание остатков нефтепродуктов на площади 50 квадратных метров. В 17:16 пожар потушен. Ликвидировано открытое горение», — сообщили в ведомстве.

    В результате пожара никто не пострадал.

    В СМИ сообщали, что в Коломне загорелся резервуар объемом тысяча кубометров.