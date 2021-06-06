Складские помещения загорелись в Коломне. Видео

Днем в воскресенье в подмосковной Коломне загорелись складские помещения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. В социальных сетях появилось видео пожара. На нем видно, что огонь активно распространяется. Известно, что уже по всей площади обрушена кровля. На месте работают сотрудники МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Прокуратура Московской области поручила коломенской городской прокуратуре провести проверку по факту пожара.

«По предварительной информации, возгорание произошло сегодня на территории складских помещений в Коломне. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выехал коломенский городской прокурор Александр Рубанов. Сейчас пожар локализован. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Минувшей ночью в подмосковной деревне Саларьево на улице Передельцевская, дом 28 загорелся трехэтажный частный дом. Жильцы покинули здание до приезда пожарных. Один человек пострадал. По данным СМИ, тушить пожар сотрудникам МЧС мешали пьяные люди. Между хулиганами даже завязалась драка. В результате пришлось вызвать полицейских.