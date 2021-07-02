СК завел дело после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело завели после взрыва газа в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Следователи завели дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По версии СК, в пятницу в квартире на первом этаже дома на Светлоярской улице произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали трое мужчин, их госпитализировали. У одного из них ожоги 70% тела, у другого мужчины — более 50%. Еще один получил множественные ушибы. В результате взрыва произошло частичное повреждение конструкций. Возгорания не случилось.

Криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначаются необходимые экспертизы. Причины произошедшего устанавливаются.

Сообщение о взрыве в трехэтажном доме в Нижнем Новгороде поступило МЧС в 06:57. Спасатели эвакуировали всех жильцов.

Взрывной волной на нескольких этажах дома выбило стекла.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Эвакуированных жильцов разместят во временном пункте.