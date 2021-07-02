Три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Пострадали три человека, эвакуированы, по данным МЧС, 28 человек.

Сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме на Светлоярской улице поступило к спасателям в 06:57. На место направили все службы экстренного реагирования города.

«Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы», — сказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также рассказали, что взрывом разрушены межэтажные перекрытия и перегородки. Пожара после взрыва не последовало.

В соцсетях появляются фотографии с места происшествия. На снимках видно, что взрывной волной выбило стекла на нескольких этажах дома.

Причины взрыва газа устанавливаются. Местные жители утверждают, что перед происшествием их нетрезвый сосед принес в дом газовый баллон.