Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

У двух пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде большие ожоги. Еще один получил множественные ушибы. Об этом рассказал замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадали три человека, детей нет. Из них: мужчина получил термические ожоги более 50% тела, госпитализирован в ПИМУ (Приволжский медицинский университет), мужчина с множественными ушибами госпитализирован в ГКБ № 39. Еще одного мужчину с ожогами 70% тела госпитализируем в ожоговый центр ПИМУ», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов ТАСС.

Взрыв в многоквартирном доме на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде произошел рано утром. Пострадали три человека, всех их госпитализировали. Из-за разрушения межэтажных перекрытий эвакуировали более 60 человек. По последним данным МЧС, людей под завалами нет.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Помогут и эвакуированным, для них организуют временное размещение.

Дом, в котором произошел взрыв, трехэтажный. Он был построен в 1959 году. В здании три подъезда. Всего там живут 65 человек.