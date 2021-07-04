СК занялся перестрелкой с силовиками в Кабардино-Балкарии

Управление СК по Кабардино-Балкарии возбудило два уголовных дела после ликвидации в республики пяти боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Производства открыты по статьям о незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами. А также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ночь на 3 июля сотрудники полиции и ФСБ блокировали две вооруженные группы в районе телевышки в Нальчике и в окрестностях села Баксаненок. Всего в обе группы входили пять человек. Их подозревали в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

На требование сдаться боевики открыли огонь. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы, сказано в сообщении.

Всех подозреваемых застрелили. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Следователи СК проводят детальный осмотр мест боестолкновения. Изъято огнестрельное оружие, взрывные устройства, назначен ряд экспертиз, сообщили в ведомстве.

Первого июля ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов в людных местах Москвы и Астраханской области.