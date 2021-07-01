ФСБ предотвратила теракты в людных местах в Москве и Астраханской области

ФСБ предотвратила теракты, которые планировались в людных местах в Москве и Астраханской области. Одного из террористов задержали, еще одного ликвидировали.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что двое россиян, действуя по указанию главарей террористической структуры, готовили одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области.

Теракты готовились участниками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщил RT.

Боевики планировали применить огнестрельное и холодное оружие. Они готовили атаки в местах массового скопления людей.

Один из злоумышленников был ликвидирован в Астраханской области. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второго участника радикальной ячейки задержали в Москве.

По местам проживания у них были обнаружены и изъяты автоматы и боеприпасы, граната Ф-1 и экстремистская литература.

Ранее ФСБ задержала в Татарстане главаря местной ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»., запрещенной в России. Об этом писала «Газета.ru».