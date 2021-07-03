Пятерых бандитов ликвидировали в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в рамках контртеррористической операции ликвидировали пятерых бандитов. Об этом сообщили в НАК.

Сотрудники правоохранительных органов ранее получили информацию о готовящемся теракте в Нальчике. В Кабардино-Балкарии был введен режим КТО.

Силовикам стало известно о возможном местонахождении членов религиозно-экстремистской группировки, а также их пособников.

Ночью бандитов блокировали в одном из частных домов в пригороде Нальчика. Им предложили сложить оружие и сдаться. Однако они отказались подчиняться и открыли огонь по силовикам.

В зону операции с 03:15 попали улицы Биттирова, Канукоева, Центральная и Жабелова. Границы операции с 05:20 были расширены. Поиски бандитов проходили и в пределах восточной окраины Баксана, в том числе на автодороге А-158 и на западе села Баксаненок.