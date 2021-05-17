СК показал допрос самокатчика из Петербурга, заподозренного в хулиганстве

Следственный комитет показал видео с допроса одного из самокатчиков, сбивавших прохожих в Петербурге. По этому делу было задержано двое молодых людей, сообщили на сайте СК.

«Я подтверждаю, что мог нанести телесные повреждения неизвестному мне мужчине. От органов предварительного следствия скрываться я не намерен и готов сотрудничать с ними», — сообщил задержанный.

Российские СМИ на прошлой неделе облетели кадры записи с камеры видеонаблюдения, на которых показано, как лихачи на электросамокатах сбивают пешеходов в центре Петербурга. С одним из прохожих молодые люди даже ввязались в драку, после чего его увезли в больницу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить личности хулиганов. Вскоре были задержаны двое молодых людей, им 21 и 20 лет.

По данным СК, вечером 13 мая подозреваемые сбили пешехода на Невском проспекте, после чего скрылись с места. После этого ночью 14 мая лихачи на электросамокатах совершили наезд на 41-летнего мужчину и побили его. Следователи ведут поиски и других лиц, причастных к преступлению. Завели дело по статье «Хулиганство».