Сбивших людей элекросамокатчиков задержали в Петербурге

Молодые люди на электросамокатах сбили несколько прохожих в центре Санкт-Петербурга. В итоге следователи завели уголовное дело и задержали лихачей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«По подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 года и 20 лет. Один из фигурантов является студентом вуза», — заявили в ведомстве.

Следствие намерено просить суд заключить подозреваемых под стражу. По версии правоохранителей, вечером 13 мая молодые люди катались на электросамокатах по тротуару на Невском проспекте. Сначала они сбили с ног одного мужчину, а затем ночью наехали на другого.

«После чего из хулиганских побуждений нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение других молодых людей, причастных к преступлению. Расследование началось после публикации в СМИ видео, на котором несколько лихачей сбивали пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил как можно скорее найти попавших на кадры людей. На парней завели дело о хулиганстве.