Самокатчики сбили пешеходов в Петербурге. На них заведут дело

Лихачи на электросамокатах сбили пешеходов в центре Петербурга. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на них уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в связи с происшествием на Невском проспекте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК пояснили, что 14 мая некоторые СМИ опубликовали видео, снятое камерами видеонаблюдения. На кадры попали молодые люди, которые на электросамокатах сбили прохожих в пешеходной зоне. С одним из людей парни начали конфликтовать и драться. В итоге мужчину увезли в больницу.

«Глава ведомства поручил руководству следственного управления в кратчайшие сроки установить молодых людей, напавших на прохожего», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сеть появилось видео с лихаческом молодых людей. По информации РЕН ТВ, парни ехали по тротуару на большой скорости и постоянно подрезали прохожих. При этом один из них ехал на самокате сидя.