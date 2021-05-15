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    15 мая 2021, 04:58

    Самокатчики сбили пешеходов в Петербурге. На них заведут дело

    Дарья Бунякова

    Лихачи на электросамокатах сбили пешеходов в центре Петербурга. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести на них уголовное дело.

    Самокатчики сбили пешеходов в Петербурге. На них заведут дело

    «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в связи с происшествием на Невском проспекте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В СК пояснили, что 14 мая некоторые СМИ опубликовали видео, снятое камерами видеонаблюдения. На кадры попали молодые люди, которые на электросамокатах сбили прохожих в пешеходной зоне. С одним из людей парни начали конфликтовать и драться. В итоге мужчину увезли в больницу.

    «Глава ведомства поручил руководству следственного управления в кратчайшие сроки установить молодых людей, напавших на прохожего», — отметили в пресс-службе.

    Ранее в Сеть появилось видео с лихаческом молодых людей. По информации РЕН ТВ, парни ехали по тротуару на большой скорости и постоянно подрезали прохожих. При этом один из них ехал на самокате сидя.