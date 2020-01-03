СК назвал предварительную причину пожара в Подольске

Предварительной причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электросетей или электрооборудования. Главное следственное управление СК по Московской области. пресс-служба

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

В пожаре погибли двое взрослых и двое детей. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

Пожар произошел в ночь на 3 января в садоводческом товариществе «Борисовка» в Подольске. Полностью сгорел частный жилой дом площадью более 100 квадратных метров. В нем проживала семья из пяти человек.

Пожарные обнаружили тела мужчины и женщины, а также двух детей в возрасте восьми месяцев и трех лет. Спастись удалось пожилой женщине, ее доставили в больницу.

Один из соседей рассказал «360», что в прошлые годы молодая семья приезжала в дачный дом только на лето. В этот раз они, вероятно, решили отметить на даче Новый год.