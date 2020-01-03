Сосед сгоревшей в Подольске семьи рассказал о погибших

«Я машину поставил, пошел посмотрел. Здесь полиция стояла, они никого не пускали. Потом часов в 12 стояли пожарные машины, но они уже не тушили. Одна машина стояла, может быть, последние очаги заливала», — рассказал местный житель Виталий. Он приехал домой, когда пожар уже почти потушили. К тому моменту люди уже погибли.

По его словам, соседи были хорошие люди. К погибшей женщине ходили стричься, она работала в местной парикмахерской.

«Ребята были молодые, давно здесь жили. И дом давно построили. Раньше они только на лето приезжали, зимой не было их. А в этот раз из-за того, может, что погода теплая и снега нет приехали, наверное, Новый год отметить», — рассказал Виталий.

Сообщение о пожаре на улице Полевая в в СНТ «Борисовка» поступило к спасателям в 05:34. В 11:26 возгорание полностью ликвидировали. Сообщается о четырех погибших: мужчина, женщина и двое детей. Еще одну женщину госпитализировали с ожогами. О ее состоянии врачи пока не сообщают.