Появилось видео сгоревшего дома, в котором погибли 2 ребенка и 2 взролых

«360» публикует видео с места пожара в Подольске, где погибли четыре человека, включая двух детей. Обстоятельства гибели людей проверяет Следственный комитет.

Как сообщил корреспондент «360» улицу Полевая, где расположен сгоревший дом, перекрыли. На место происшествия приехала хозяйка дома, но она не пускает никого рассмотреть сгоревшую дачу ближе. Как видно на кадрах, которые удалось снять корреспонденту, дом сгорел полностью и вряд ли подлежит восстановлению.

Сообщение о пожаре на улице Полевая поступило к спасателям в 05:34, в 11:26 возгорание полностью ликвидировали. После того, как спасатели стали проливать дачу и разбирать завалы, были обнаружены тела четырех человек, в том числе детей восьми месяцев и трех лет. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина.

Следственный комитет начал проверку, назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.