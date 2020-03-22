СК начал проверку после ДТП с автобусами в Тамбовской области

Пассажирские автобусы попали в аварию в Тамбовской области. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. Следователи начали проверку произошедшего.

По предварительной информации, два автобуса везли пассажиров из Москвы в Волгоград. Чтобы не столкнуться на дороге, они разъехались в разные стороны. После этого один из автобусов опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП есть погибшие, ряд пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в медицинские учреждения. Точное количество погибших и пострадавших уточняется», — сообщила «360» старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации, подполковник юстиции Елена Кярсна.

Сейчас следователи проводят проверку по факту возможного оказания услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП произошло на 566-м километре трассы Р22 Москва — Волгоград в селе Чикаревка Тамбовской области. Пострадавших доставили в Жердевскую и Уваровскую районные больницы. СМ сообщали о троих погибших и 15 пострадавших.