Появились фото с места смертельной аварии с автобусами под Тамбовом

Смертельное ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло в Тамбовской области. Один из них пробил отбойник, упал в кювет и перевернулся. В распоряжении «360» появились фото с места аварии.

ДТП с автобусами в Тамбовской области. Источник фото: телеканал «360»

На фотографиях видно, с какой большой высоты упал автобус. Авария произошла на 566-м километре трассы Р22 Москва — Волгоград в селе Чикаревка Тамбовской области.

По данным регионального МЧС, оба автобуса ехали из Москвы в Волгоград. Они сблизились и столкнулись. Один автобус вылетел в кювет и перевернулся. Второй автобус тоже завалился на бок.

В аварии погибли три человека. 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Раненых доставили в Жердевскую и Уваровскую районные больницы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохой погоды.