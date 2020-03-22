Два рейсовых автобуса столкнулись в Тамбовской области. Три человека погибли

Два рейсовых автобуса попали в ДТП на трассе Р22 Москва — Волгоград в Тамбовской области. Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областное УМВД, авария произошла на 566-м километре трассы Р22 в селе Чикаревка. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая погода.

В пресс-службе МЧС региона ТАСС рассказали, что оба автобуса двигались по маршруту Москва — Волгоград. Они ехали в одну сторону по одной полосе.

Они разъехались по обочинам, и один из них вылетел в кювет через отбойник и опрокинулся. Пострадавших доставили в Жердевскую и Уваровскую районные больницы. Более подробной информации об аварии пока нет.