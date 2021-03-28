Подросток умер на вписке в Волгограде. СК начал проверку

В Волгограде 17-летний школьник умер во время вечеринки с друзьями на съемной квартире. Управление СК по Волгоградской области начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, в субботу вечером и ночью компания проводила время в арендованной на сутки квартире. После недолгого сна подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его друзья позвонили родителям и вызвали скорую. Врачи спасти молодого человека не смогли.

По данным источников местных СМИ в правоохранительных органах, в компании употребляли алкоголь и курили кальян. Соседи жаловались на громкую музыку, уточнил «Блокнот Волгоград».

«К утру парень не жаловался на состояние, но в один момент упал», — сказал собеседник V1.ru.

Погибший учился в лицее, через два месяца ему должно было исполниться 18 лет, сообщили издания.

Ранее суд отправил под арест жителя Солнечногорска, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка. Преступник пригласил школьника к себе домой, зарезал его и отрезал кожу в нескольких местах. Мужчина пытался скрыться на даче во Владимирской области.