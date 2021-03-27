Знакомые убитого в Зеленограде школьника не поверили в версию о наркотиках

Школьник, зарезанный в подмосковном Зеленограде, был душой компании. Он катался на скейте, играл на гитаре и очень красиво рисовал. Наркотики молодого человека не привлекали, рассказали его знакомые.

Четырнадцатилетний Федор пропал 25 марта. Последний раз его видели садящимся в автобус. По камерам наблюдения вышли на дом в деревне Голубое Солнечногорского района. Там в одной из квартир обнаружили труп Федора со множеством ножевых ранений и отрезанной кожей в нескольких местах.

В квартире жил 25-летний Константин. По данным Life Shot, подозреваемый мог пригласить школьника, предложив ему наркотики. Мужчина состоит на учете у психиатра и имеет судимость. По информации Telegram-канала «112», Константин отсидел три года за причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали на даче во Владимирской области, сообщили в СК.

Знакомая погибшего Ольга сообщила «360», что познакомилась с Федором в школьно-геймерском мессенджере Discord.

«Сразу он показался мне очень приятным парнем. Но мы мало говорили по душам, больше просто смеялись, шутили, занимались ерундой. В основном из этого и состояло наше общение, но он был действительно очень хорошим человеком. Он катался на скейте, играл на музыкальных инструментах и очень красиво рисовал», — рассказала собеседница.

По ее словам, Федора «очень любили, хорошо к нему относились», он был душой компании.

В Telegram-чате «Деревня Голубое» знакомая семьи погибшего подростка Анна сообщила, что Федор «был из хорошей семьи» и не мог принимать наркотики.

«Прекрасно учился и занимался музыкой, мой сын его знает хорошо! Какие [блин] наркотики?!» — возмутилась жительница.