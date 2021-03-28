Подозреваемого в убийстве подростка из Солнечногорска отправили под арест

Жителя Солнечногорска, задержанного по подозрению в убийстве 15-летнего подростка, по решению суда заключили под стражу. Об этом сообщило управление СК РФ по Московской области.

Убийство подростка было совершено в деревне Голубое 25 марта. Школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в Солнечногорск, где на автобусной остановке познакомился с 26-летним мужчиной, который пригласил подростка в гости к себе домой. В квартире он нанес ему 38 ножевых ударов. Мальчик скончался на месте.

После убийства обвиняемый попытался скрыться и уехал во Владимирскую область. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его удалось задержать и доставить на допрос к следователю. Подозреваемый уже неоднократно был судим. Расследование дела продолжается.

Источник «360» ранее рассказал, что мальчик учился в одной из зеленоградских школ. После произошедшего в родительском чате разослали просьбу проговорить с детьми правила поведения с незнакомыми людьми.

В подмосковном Егорьевске ранее объявили в розыск мать младенца, тело которого обнаружили на сортировочной ленте мусорного завода.