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    09 октября 2021, 21:47

    СК и прокуратура начали проверку обстоятельств гибели актера в Большом театре

    СК: обстоятельства гибели актера Большого театра проверяются

    Анастасия Кукова, Евгения Бардонова

    По факту гибели 37-летнего актера по время спектакля «Садко» в Большом театре столичный Следком начал доследственную проверку. Смерть наступила вследствие падения декорации.

    Пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Юлия Иванова.

    «9 октября во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Следователи Терского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Иванова.

    Проверку также начали в прокуратуре Москвы.

    В Большом театре подтвердили гибель актера при смене декораций. Администрация оказывает содействие следствию. Артист миманса (мимического ансамбля) погиб при смене декораций. Спектакль немедленно остановили, попросили зрителей уйти из зала, а спектакль перенесли.

    Один из очевидцев трагедии рассказала, что декорация не упала, а опустилась на актера. Он просто не успел отойти.