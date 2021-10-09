СК и прокуратура начали проверку обстоятельств гибели актера в Большом театре

По факту гибели 37-летнего актера по время спектакля «Садко» в Большом театре столичный Следком начал доследственную проверку. Смерть наступила вследствие падения декорации.

Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Юлия Иванова.

«9 октября во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. Следователи Терского межрайонного следственного отдела работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Иванова.

Проверку также начали в прокуратуре Москвы.

В Большом театре подтвердили гибель актера при смене декораций. Администрация оказывает содействие следствию. Артист миманса (мимического ансамбля) погиб при смене декораций. Спектакль немедленно остановили, попросили зрителей уйти из зала, а спектакль перенесли.

Один из очевидцев трагедии рассказала, что декорация не упала, а опустилась на актера. Он просто не успел отойти.