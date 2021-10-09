Декорация не падала. Очевидец назвал причину смерти актера Большого театра

Один из зрителей оперы «Садко» в Большом театре рассказал о случившемся на сцене. Он отметил, что декорация, которая убила актера, не упала, а опустилась сверху на сцену. Актер просто не успел отойти.

Об этом очевидец сообщил в своем Instagram.

«Спектакль закончился трагедией. Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!» — рассказал он.

Очевидец подчеркнул, что зрители сперва не поняли, что именно произошло. Люди решили, что это часть спектакля. Однако вскоре администрация Большого театра объявила антракт, а затем заявила, что спектакль переносится.

Ране СМИ сообщили, что одна из декораций упала во время оперы «Садко» в Большом театре и придавила шею одного из актеров. По их данным, он скончался на месте. Сейчас в театре работают правоохранители, причины случившегося выясняются.