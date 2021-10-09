Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель артиста во время спектакля

В пресс-службе Большого театра подтвердили, что прямо на сцене во время спектакля там погиб артист. Информацию об этом в учреждении рассказали в беседе с РБК. Там уточнили, что все произошло во время спектакля «Садко».

Стало известно, что погибшим оказался солист миманса — это мимический ансамбль, который оформляет основное действие. Спектакль пришлось экстренно прервать, всех зрителей попросили покинуть зал.

Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают все обстоятельства трагедии в Большом театре. Администрация предоставляет все имеющиеся сведения и оказывает посильное содействие.

Ранее стало известно, что одного из артистов насмерть задавило декорацией. Она опустилась прямо на человека, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Согласно афише на официальном сайте Большого театра, постановка шла на главной исторической сцене. СМИ добавляют, что через некоторое время администрация театра объявила о том, что спектакль будет перенесен.