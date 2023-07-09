Важное 09 июля 2023, 13:34 Ситуация под контролем. Мэр Донецка Ростовской области — о срабатывании системы ПВО Мэр Кураев подтвердил работу ПВО в Донецке Ростовской области РИА «Новости»

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В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны, пострадавших нет, ситуация под контролем. Об этом сообщил глава города Донецка Роман Кураев в своем Telegram-канале.

«После отработки ПВО есть разлет небольших и больших осколков на территории города Донецка. <…> Слава богу, жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные», — заявил он.

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Мэр Донецка обратил внимание, что с понедельника специалисты приступят к устранению последствий на Флотской улице и других. Сейчас городские власти фиксируют все повреждения.

Глава города отметил, что после отработки ПВО есть незначительные повреждения кровли зданий. Кураев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что система ПВО дважды успешно сработала в Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что между Каменском и Донецком сбили украинскую ракету.