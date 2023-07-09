Важное 09 июля 2023, 13:40 Украинскую ракету в Ростовской области сбили между Каменском и Донецком Губернатор Голубев: ПВО сбила ракету ВСУ над ростовским небом между Каменском и Донецком РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области между Каменском и Донецком. Подробности ее работы сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», — подчеркнул он.

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Голубев подтвердил данные главы города Донецка Романа Кураева об отсутствии пострадавших.

«Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — отметил губернатор Ростовской области.

Кураев рассказал, что после отработки ПВО по территории города разлетелись осколки. Технические повреждения в Донецке незначительные.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что российская система ПВО сработала над Ростовской дважды. Оба раза — успешно.