Происшествия 09 июля 2023, 12:36 Система ПВО дважды успешно сработала над ростовским небом Рогов сообщил об успешной работе ПВО в небе над Ростовской областью

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В Ростовской области дважды успешно сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Ростовской области дважды успешно отработала ПВО», — написал он.

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Подробностей о том, что именно сбили в ростовской области, Рогов не привел.

Власти региона пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего.

В воскресенье, 9 июля, крылатую ракету сбили над Керчью. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что повреждений на земле нет, как и пострадавших.

Накануне, по данным Shot, рядом с автомобильным пунктом пропуска в Курской области российские военные из стрелкового оружия сбили беспилотник.

Два дрона уничтожили в небе и над Воронежской областью.