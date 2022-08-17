Сенатор Цеков высказался о намерении Киева напасть на Крымский мост

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина хочет нанести удар по Крымскому мосту. Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал это заявление. Об этом сообщил LIFE.

По словам российского сенатора, неудивительно, что именно Подоляк высказался на этот счет. Он подчеркнул, что советник является злым человеком, который испытывает особую ненависть к России.

«Все эти заявления про Крымский мост мы слышим с разных сторон, мы понимаем, что для них это очень желанный объект для нанесения урона. Поэтому степень защиты Крымского моста повышается», — пояснил сенатор.